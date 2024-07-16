На продажу выставили единственный в своем роде «Rambo Lambo»: он принадлежал султану Брунея

Султан Брунея, являющийся одним из богатейших людей на планете, в 1986 году заказал себе суперроскошный внедорожник, который построили с разрешения Lamborghini на основе пикапа LM002. Впоследствии машина, получившая прозвище «Rambo Lambo», сменила нескольких владельцев и теперь выставлена на продажу на одном из крупных аукционов.

Внедорожник разрабатывался при участии американских военных и по просьбе заказчика должен был быть максимально прочным. Под капот автомобиля установили 5,2-литровый бензиновый V12 от модели Lamborghini Countach, выдающий 450 лошадиных сил.

За без малого 40 лет «Rambo Lambo» успел проехать чуть больше 10 тысяч километров. Машину продают в комплекте с высококачественными покрышками Pirelli, которые способны выдерживать большой вес и скорость до 210 километров в час.

Внутри автомобиль обладает отделкой из кожи Cuoio Nero, а также алюминия и натурального дерева.

Кроме того, машина оборудована мини-телевизором, интегрированным в центральный тоннель, который в 80-е считался вершиной роскоши.

Дата начала торгов еще не объявлена. За сколько удастся продать столь уникальный экземпляр Lamborghini также пока непонятно. В качестве ориентировочной цены машины называют сумму в 385 тысяч фунтов стерлингов или примерно 44 миллиона рублей по нынешнему курсу.