Новый Volkswagen Tiguan вывели на финальные тесты (видео)

Актуальное поколение Volkswagen Tiguan представлено на европейском рынке с 2016 года. И хотя в 2020 году модель пережила небольшое обновление в рамках фейслифтинга, в ближайшее время кроссоверу предстоит пережить более существенные изменения, чтобы не отставать от конкурентов.

Официальная премьера нового Tiguan запланирована на конец 2023 года. А пока немцы тестируют автомобиль на заснеженных дорогах Германии.

Тестовый прототип третьего поколения «Тигуан», попавший в объективы фотошпионов, разумеется был сильно закамуфлирован.

В VW активно используют наклейки и вводящие в заблуждение декоративные элементы, чтобы никто не мог даже представить, как будет выглядеть автомобиль.

Впрочем, уже итак понятно, что модель ожидают самые серьезные новшества в плане дизайна как экстерьера, так и интерьера.

Что касается технической стороны новинки, то здесь пока не все так очевидно. Немецкие СМИ пишут о том, что Tiguan может сохранить прежнюю линейку силовых установок, однако существует высокая вероятность появление в гамме новых гибридных вариантов с подключаемым модулем.