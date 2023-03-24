Названы 5 автомобилей для начинающих водителей: они стоят до 415 тысяч рублей

Получив водительские права первое, о чем думает любой новоиспеченный автомобилист, какую машину ему приобрести. Ответ на этот вопрос решили дать журналисты одного из популярных немецких изданий – «Autoscout24».

В материале наших западных коллег говорится о том, что в среднем новые автомобили на рынке Германии стоят более 42 тысяч евро. При пересчете на российскую валюту это около 3 миллионов 500 тысяч рублей. Для начинающих водителей, которые еще не имеют большого опыта езды на машинах, такие суммы могут оказаться не совсем приемлемыми.

Немецкая площадка в своем ТОП-е рассмотрела исключительно недорогие модели, представленные на местном вторичном рынке. Стоимость машин была ограничена отметкой в 5 тысяч евро или 415 тысяч рублей, а в качестве критериев отбора использовались: доступность обслуживания, экономичность, безопасность и надежность.

На первой строчке в этом рейтинге расположился французский автомобиль Peugeot 207. Безупречной эту модель назвать нельзя, однако наибольшее количество начинающих водителей, по информации германского портала, выбирают именно ее. Перед тем, как приобрести машину, журналисты рекомендуют проверить ее техническое состояние, которое вряд ли будет идеальным для автомобиля возрастом около 13 лет и со средним пробегом в 125 тысяч км.

Серебро досталось Mercedes-Benz A-Class. За 5 тысяч евро в Германии можно купить эту модель только с высоким пробегом (около 135 тысяч км). Возраст таких хэтчбеков в среднем будет 15 лет. В числе плюсов такого варианта: высокое качество отделки, а также просторный салон.

Третья позиция – Volvo V50. Шведский универсал за долгие годы зарекомендовал себя как очень надежный, симпатичный, а также вместительный автомобиль с широким выбором двигателем. В сумму 5 тысяч евро укладываются 15-летние машины с пробегами более 200 тысяч километров.

Четвертое место в этом ТОП-е оказалось за Opel Agila. Такие машины неопытные водители предпочитают за то, что они крепкие, а также чаще всего имеют небольшие пробеги, поскольку ездят на них в основном пенсионеры. На вторичном рынке Германии сейчас реально найти 15-летние экземпляры Agila с пробегами в среднем чуть более 100 тысяч километров.