Эти кроссоверы расходуют очень мало топлива: ТОП-10

В десятку самых экономичных современных кроссоверов вошли представители японского, корейского, французского, немецкого и даже испанского автопрома. Все они продемонстрировали лучшие результаты в ходе испытаний, в которых им предстояло продемонстрировать свой расход топлива в реальных условиях.

Авторами этого исследования являются журналисты британского издания «What Car?». Они периодически публикуют тесты True MPG, в которых разоблачают автопроизводителей, которые сильно занижают расход горючего своих машин в паспортных характеристиках.

Все представители этого рейтинга расходуют менее 5 литров топлива на 100 километров пути.

Современные кроссоверы с самым низким расходом топлива: ТОП-10

Десятое место досталось модели Hyundai Kona с мотором 1,6 GDI Hybrid. Самая экономичная модификация этого кроссовера потребляет в реальных условиях в среднем около 4,96-литра бензина на 100 км.

Строчкой ниже расположился Suzuki Vitara с 1,6-литровым бензиновым мотором. Его результат – 4,93-литра на 100 км.

Восьмая позиция досталась Mazda CX-5 с 2,2-литровым дизельным двигателем. Такие кроссоверы расходуют в реальности в среднем порядка 4,86-литра горючего на 100 километров пути.

Седьмым стал единственный представитель испанского автопрома в этом рейтинге – Seat Ateca, оснащаемый 1,6-литровым двигателем TDI на 115 «сил». Среднее потребление топлива им в реальных условиях составляет примерно 4,68-литра на 100 км.

Шестая позиция оказалась за Volkswagen Tiago (1,0 TSI). 95-сильный немецкий кроссовер продемонстрировал в ходе испытаний средний расход топлива в 4,65-литра на 100 км.

Пятерку открыл Kia Sportage (1,7 CRDi) с результатом в 4,57-литра на 100 км.

Четвертым в этом рейтинге стал Nissan Qashqasi с 1,5-литровым мотором dCi 110 – средний расход 4,53-литра на 100 км.

Третье место журналисты отдали Renault Kadjar с 1,5-литровым мотором dCi на 110 л.с. Оказалось, что такой кроссовер потребляет в среднем всего 4,26-литра горючего на 100 километров пути.

Серебро досталось Suzuki Ignis с 1,2-литровым мотором Dualjet Hybrid, расходующим на 100 километров 3,92-литра бензина.