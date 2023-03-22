ДомойАвтоновости сегодняВ автоцентре BMW в Екатеринбурге начали продавать китайские автомобили

В автоцентре BMW в Екатеринбурге начали продавать китайские автомобили

Это уже не первый случай по России, когда китайский дилер захватывает площади "немцев"

Текст: Ростислав Архипов
Копия Geely Tarlac 1

Здание автосалона «Крафт», являющегося официальным дилером немецкой марки BMW, появилась вывеска Geely. По информации журналистов местного издание «Е1», теперь там будут продаваться автомобили китайского автопроизводителя.

В объяснении, раскрытом владельцами автосалона, говорится о том, что дилерский контракт с Geely заключен на год. 

При этом от своих обязанностей относительно проведения официального сервисного обслуживания BMW дилер не отказывается. Кроме того, он продолжит заниматься кузовным ремонтом таких машин и продавать немецкие автомобили с пробегом.

«Компания продолжает поддержку всех гарантийных обязательств, так как стремится к повышению лояльности клиентов», – говорится в сообщении автосалона.

Напомним, на сегодняшний день в линейку моделей марки Geely в России входит четыре кроссовера. За самый компактный вариант – «паркетник» Coolray – просят минимум в 2 миллиона 300 тысяч рублей, тогда как самый крупный представитель SUV-линейки китайского бренда Monjaro оценен в сумму от 4 миллионов 500 тысяч рублей. 

На сегодняшний день в Екатеринбурге функционирует три дилерских центра компании Geely. 

Источник:Е1

КОММЕНТАРИИ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Интересное по теме:

Рекомендуем:

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+