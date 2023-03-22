В автоцентре BMW в Екатеринбурге начали продавать китайские автомобили

Здание автосалона «Крафт», являющегося официальным дилером немецкой марки BMW, появилась вывеска Geely. По информации журналистов местного издание «Е1», теперь там будут продаваться автомобили китайского автопроизводителя.

В объяснении, раскрытом владельцами автосалона, говорится о том, что дилерский контракт с Geely заключен на год.

При этом от своих обязанностей относительно проведения официального сервисного обслуживания BMW дилер не отказывается. Кроме того, он продолжит заниматься кузовным ремонтом таких машин и продавать немецкие автомобили с пробегом.

«Компания продолжает поддержку всех гарантийных обязательств, так как стремится к повышению лояльности клиентов», – говорится в сообщении автосалона.

Напомним, на сегодняшний день в линейку моделей марки Geely в России входит четыре кроссовера. За самый компактный вариант – «паркетник» Coolray – просят минимум в 2 миллиона 300 тысяч рублей, тогда как самый крупный представитель SUV-линейки китайского бренда Monjaro оценен в сумму от 4 миллионов 500 тысяч рублей.

На сегодняшний день в Екатеринбурге функционирует три дилерских центра компании Geely.