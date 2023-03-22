Новые «Москвичи» начали покупать жители Перми

На дороги Перми выехали первые автомобили, выпущенные под обновленным брендом «Москвич». За последнее время в городе приобрели всего несколько таких машин. Об этом рассказали сотрудники местного автосалона «Сатурн-Р».

«По всему городу купили три автомобиля «Москвич 3». Но продажи стартовали недавно, так что надеемся, что они активизируются», – заявил менеджер дилерского центра в интервью изданию «Ura».

Напомним, согласно ранее раскрытой аналитиками «Автостата» статистике, по итогам февраля 2023 года в России было реализовано 57 новых автомобилей марки «Москвич». Большая часть из покупателей таких машин пришлась на Москву и Санкт-Петербург.

С марта кроссоверы начали добираться и до региональных рынков. К примеру, недавно машины поступили в распоряжение автосалонов Новосибирска и Тюмени, а также Челябинска и Омска.

Длина модели «Москвич 3» составляет 4410 мм, ширина – 1800 мм, высота – 1660 мм, а расстояние между осями равно 2620 мм. Приводит в движение этот кроссовер бензиновый 1,5-литровый мотор, выдающий 150 лошадиных сил. Пару ему может составлять как «механика», так и вариатор, но привод доступен только передний.

Цены на кроссовер стартуют с отметки в 1 миллион 970 тысяч рублей.