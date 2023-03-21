ScrapCarComparison: водители BMW и Land Rover – люди с самым низким интеллектом

Британское аналитическое агенство «ScrapCarComparison» опубликовало новое исследование, в ходе которого ему удалось связать уровень интеллекта человека с маркой автомобиля, который он водит. Результаты оказались неожиданными.

Оказалось, что самыми умными являются водители автомобилей чешского бренда Skoda. Их средний уровень интеллекта составляет 99. В пятерку самых интеллектуальных автомобилистов вошли также водители: Suzuki (IQ – 98,09), Peugeot (IQ – 97,79), Mini (IQ – 97,41) и Mazda (IQ – 95,91). Средний показатель IQ этого списка оказался выше 95.

Параллельно с этим, исследование показало, что водители BMW, как правило, имели более низкий IQ с результатом в 91,68. Чуть хуже дела обстояли с владельцами Fiat (их IQ в оказался равен 90,14), а водители Land Rover и вовсе расположились на последней строчке с самым худшим показателем интеллекта (IQ – 88,58).

Напомним, средний уровень IQ в мире варьируется в пределах 85 и 115 баллов, а значит в эту планку попали абсолютно все участники опроса, включая водителей BMW, Fiat и Land Rover.

Также экспертам удалось сравнить уровень интеллекта водителей по отношению к типу двигателя и цвету их машин. Наибольший коэффициент интеллекта продемонстрировали владельцы бензиновых автомобилей – 94,35. У водителей гибридов этот показатель составил в среднем 93,89 балла. Средний IQ владельцев дизельных машин оказался равен 92,91, а электрокаров – 90,19.

Самыми умными были названы водители белых автомобилей (их средний IQ равен 95,71). Немного им уступают владельцы серых и красных машин – 94,97 и 94,88. А последнюю строчку по этому показателю занимают водители зеленых авто (их средний IQ составляет 88,43).