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На «АвтоВАЗе» рассказали, как изменилось качество машин Lada после ухода Renault

По словам представителя "АвтоВАЗа", стандарты качества на заводе с уходом Renault-Nissan остались прежними

Текст: Алексей Шмидт
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С прошлого года компания «АвтоВАЗ» осталась без партнера в лице Renault-Nissan, который известен по всему миру высокими стандартами качества. Насколько это обстоятельство повлияло на качество автомобилей Lada рассказал глава проекта Lada Vesta Олег Груненков.

По словам топ-менеджера, российский автогигант в своей истории несколько раз сотрудничал с именитыми зарубежными автопроизводителями, перенимая в том числе и их стандарты качества.

«Первый проект – Fiat. Мы тогда купили не только автомобиль, но и весь завод и стандарты. Потом был проект 2108, 2109. Это компания Porsche, с которой мы разрабатывали силовые агрегаты и кузова этих автомобилей. И мы использовали, самое главное, стандарты Porsche.
И вот третий этап это была конечно работа несколько лет с компанией Renault, где мы также использовали стандарты Renault-Nissan. Это очень важный момент», – заявил господин Груненков.

Вместе с тем, руководитель проекта Lada Vesta отметил, что стандарты Renault-Nissan брались во внимание по многим автомобилям, включая ту же самую «Весту», а также Lada Largus.

Компания собирается придерживаться такого же подхода и дальше, но видит в уходе Renault-Nissan и некоторые плюсы. К примеру, срок принятия некоторых решений заметно сократился.

«Теперь не нужно бежать в центральный офис и все согласовывать», – отметил топ-менеджер «АвтоВАЗа».

Источник:YouTube

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