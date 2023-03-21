На «АвтоВАЗе» рассказали, как изменилось качество машин Lada после ухода Renault

С прошлого года компания «АвтоВАЗ» осталась без партнера в лице Renault-Nissan, который известен по всему миру высокими стандартами качества. Насколько это обстоятельство повлияло на качество автомобилей Lada рассказал глава проекта Lada Vesta Олег Груненков.
По словам топ-менеджера, российский автогигант в своей истории несколько раз сотрудничал с именитыми зарубежными автопроизводителями, перенимая в том числе и их стандарты качества.
Вместе с тем, руководитель проекта Lada Vesta отметил, что стандарты Renault-Nissan брались во внимание по многим автомобилям, включая ту же самую «Весту», а также Lada Largus.
Компания собирается придерживаться такого же подхода и дальше, но видит в уходе Renault-Nissan и некоторые плюсы. К примеру, срок принятия некоторых решений заметно сократился.