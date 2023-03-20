Новый кроссовер Toyota Crown Sport показан на первом «живом» снимке

Летом прошлого года компания Toyota рассекретила новое семейство Crown, в которое войдут модели четырех форматов: Crossover type, Sedan type, Sport type и Estate Type. Первые два автомобиля будут представлять собой кросс-седан и классическую 4-дверку, тогда как другие спортивный гибрид хэтчбека и паркетника, а также большой кроссовер (универсал). Пока на рынок вышел только кросс-седан, но работы над остальными моделями семейства также подходят к завершению.

Накануне в Сеть утекла фотография кормы некоего автомобиля, который заметили на дорогах Токио.

В местных соцсетях разгорелись баталии на тему того, что это за машина. Многие предположили, что в объектив попал какой-то из европейских кроссоверов, однако это оказалось не совсем так.

Таинственным SUV был серийный Crown Sport, прототип которого показали в июле 2022 года. По крайней мере об этом впоследствии сообщил автор снимков, которому удалось рассмотреть в том числе и переднюю часть автомобиля. Она, по его словам, выглядела также, как у прошлогоднего концепта.

В основу спортивного кроссовера Toyota должна лечь модульная архитектура TNGA-K, на которой ранее были построены последние поколения моделей Camry, RAV4, Avalon и Venza. Все подвески модели будут независимыми – спереди «МакФерсон», сзади – многорычажка.

Какие двигатели планируют предложить для Crown Sport пока неизвестно, но вариант кросс-седан (Crossover type) предлагается в двух моторных модификациях, обе из которых являются гибридными.

По крайней мере одна из них будет предложена и для спорт-кроссовера. Об этом свидетельствует наличие закамуфлированного шильдика на крышке багажника (на фото выше).

Когда новинка поступит в продажу неизвестно, но, скорее всего, это произойдет не раньше конца 2023 года.