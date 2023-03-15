«Авито»: в Калиниграде растет спрос на автомобили с пробегом из-за границы

Аналитики портала «Авито» опубликовали новое исследование, в котором внезапно обнаружили резкий рост спроса на подержанные автомобили с пробегом из-за рубежа в Калининграде. По данным сервиса «Авито Авто», за период с января по февраль 2023 года интерес к таким машинам со стороны калининградцев вырос на 172%.

В целом же этот показатель соответствует общероссийской тенденции, где в среднем спрос на автомобили с пробегом из-за рубежа в России вырос более, чем в 2 раза.

Согласно результатам исследования, наибольшее предложение в этом сегменте отмечено за кроссовером BMW X3 по цене в 3 миллиона 250 тысяч рублей. На второй позиции по популярности среди калининградцев идет Volkswagen Passat (такие машины в среднем обходятся им в 1 миллион 980 тысяч рублей).

Среди других моделей, которые чаще всего в регионе предлагают к ввозу, выделяются: BMW 5-Series (средний ценник 3 миллиона 180 тысяч рублей), Opel Astra (1 миллион 300 тысяч рублей) и BMW X4 (3 миллиона 450 тысяч рублей).

Что интересно, за пределами анклава лидерами по предложению ввоза являются кардинально другие модели. Это японские и корейские автомобили, такие как Toyota, Honda, Kia, Hyundai и Nissan.