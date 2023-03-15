Раскрыты 5 кроссоверов с самыми крепкими подвесками

Насколько долго способна продержаться подвеска в первую очередь зависит от состояния дорожного полотна и манеры езды. Тем не менее, существуют автомобили как с крепкой, так и слабой ходовыми частями, которые выходят из строя гораздо раньше, чем у остальных. Сегодня речь пойдет о первой категории – кроссоверах с самыми неубиваемыми подвесками.

Suzuki Grand Vitara

Этот японский вседорожник сходит с конвейера с далекого 1998 года. Сейчас на рынке представлено третье поколение «Гранд Витары».

За годы своих продаж автомобиль зарекомендовал себя как очень крепкий с точки зрения надежности подвески. Однако лучшим выбором этой модели считается вторая генерация (в частности модели 2012-2014 годов выпуска).

Renault Duster

Еще совсем недавно один из самых популярных кроссоверов на российском рынке может похвастать не только общей надежностью, но и отлично скроенной подвеской, которой не страшны даже самые серьезные испытания.

Слабых мест у ходовой части «Дастера» действительно мало – чаще всего это втулки и стойки стабилизатора. Остальные детали способны выхаживать более 100 тысяч км.

Volkswagen Tiguan

Еще один представитель сегмента SUV, который обладает крепкой подвеской. Для тех, кому важен этот показатель, советуют присматриваться к машинам первого поколения (2012-2013 годов выпуска).

Ресурс ходовой части таких автомобилей уходит далеко за 100 тысяч километров пробега. Но есть нюанс – такие «Тигуаны» могут оказаться чрезмерной жесткими.

Mazda CX-5

Второй представитель японского автопрома в этом рейтинге, практически не страдающий от некачественных российский дорог.

Большинство элементов ходовой части бестселлера «Мазды» способны прохаживать более 100 тысяч км, но есть пару болячек, которые могут всплыть во время эксплуатации. В первую очередь это отбойники передних амортизаторов, их пыльники, а также сайлентблоки передних рычагов, которые со временем могут начать трескаться от высоких нагрузок.

Mitsubishi ASX

Еще один японец в нашем ТОП-е, который обладает крепкой ходовой. Впрочем, несмотря на все усилия инженеров Mitsubishi к пробегам около 120-150 тысяч рублей может понадобиться замена сайлентблоков. Да и амортизаторы к этому времени обычно находятся уже далеко не в самом идеальном состоянии.