Раскрыты семейные автомобили, которые ломаются чаще остальных

Покупая семейный автомобиль первое, что приходит в голову, это надежность. Как правило, большинство автопроизводителей разрабатывают машины из этого класса с прицелом на беспроблемность, но удается реализовать это далеко не всем.

Как выбрать автомобиль для семьи и не столкнуться с неожиданными проблемами. Ответ на этот вопрос дали журналисты издания «What Car», назвавшие худшие с точки зрения надежности семейные модели. В связке со страховой компанией «MotoEasy» авторы этого рейтинга провели опрос более 25 тысяч респондентов, попросив тех назвать все неполадки, с которыми они столкнулись за последние 2 года.

Daily-Motor.Ru отобрал из получившегося списка машины, которые сейчас активно предложены в том числе и на российском рынке.

Skoda Octavia (2020 – настоящее время)

Ошеломляющие 54% владельцев Octavia текущего поколения рассказали журналистам о том, что их автомобиль страдал от проблем в течение предыдущих 24 месяцев. Сбои в работе спутниковой навигации/информационно-развлекательной системы наблюдались в 31% автомобилей, тогда как проблемы с электрикой затронули еще 27% машин.

Индекс надежности – 78,7%

Skoda Yeti (2009 – 2017)

Хоть Yeti и считается очень практичным автомобилем, но он не так надежен, как хотелось бы. Тридцать три процента автомобилей, участвовавших в опросе владельцев этой модели, за последние 2 года сталкивались с неисправностями. Наиболее распространенной жалобой были проблемы с коробкой передач/сцеплением, а также кондиционером, кузовом, тормозами, электрикой, спутниковой навигацией и подвеской.

Индекс надежности – 79,2%

Volkswagen Golf (2020 – настоящее время)

Актуальное поколение Golf демонстрирует еще худшие показатели с точки зрения надежности, чем его предшественник. 39% владельцев этого хэтчбека сообщили как минимум об одной неисправности своего автомобиля.

При этом 24% всех поломок пришлось на электрические проблемы, не связанные с двигателем, и проблемы со спутниковой навигацией/информационно-развлекательной системой. Результаты опроса включили в себя также: проблемы с кондиционером, аккумулятором, кузовом, двигателем, топливной системой и подвеской автомобиля.

Индекс надежности –79,9%

Honda Civic (2012 – 2017)

Civic предыдущей генерации стареет не лучшим образом, поскольку порядка 35% его владельцев жалуются на те или иные неисправности. На проблемы с кондиционером пришлось 17% неисправностей, а на другие электрические проблемы – еще 12%.

Индекс надежности – 85,2%

Kia XCeed (2019 – настоящее время)

Проблемы с кузовом были главной заботой 15% владельцев Xceed, рассказавших о неисправностях своего автомобиля. Кроме того, в опросе оказались отмечены некоторые проблемы с аккумулятором, двигателем и его электрическими системами, выхлопом, отделкой салона и подвеской машины.

Индекс надежности – 93,3%

Mazda 3 (2014 – 2019)

46% владельцев Mazda 3 в ходе опроса рассказали о том, что их автомобиль столкнулся с той или иной поломкой за предыдущие 24 месяца. Наибольшую головную боль его владельцев вызвали кузов, тормоза и электрика, не относящаяся к двигателю.

Индекс надежности – 93,8%

Kia Ceed (2018 – настоящее время)

Вопреки ожиданиям, корейская 5-дверка вошла в список самых ненадежных автомобилей. По крайней мере 15 процентов ее владельцев сталкивались с техническими проблемами. Среди них: кузов, двигатель, выхлопная система и подвеска.

Индекс надежности – 94,8%