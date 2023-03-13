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Названы китайские автомобили, которые лучше не покупать в России

В список вошли малоизвестные в России марки

Текст: Алексей Шмидт
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По итогам января 2023 года порядка 36,4% всех зарегистрированных в стране машин пришлись на китайские автомобили. Многие из них уже успели завоевать доверие со стороны покупателей и практически ни в чем не уступают своим европейским и японским оппонентам: это Chery, Geely, Lifan, Haval, Great Wall.

Впрочем, существует ряд марок из «Поднебесной», которые не могут похвастать высокой популярностью как в РФ, так и КНР. Как раз их и не советуют покупать эксперты.

В число таких брендов оказались включены редкие автопроизводители, такие как LiXiang, Hafei, Haima, а также им подобные.

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Машины этих компаний ввозят в Россию ограниченными партиями, поэтому в случае возникновения технических проблем отремонтировать их будет крайне затруднительно. 

При этом, если верить словам директора по развитию компании «КарданБаланс» Александра Приходько, наименьшие проблемы с точки зрения поиска запчастей для китайских автомобилей ждут владельцев компаний Geely и Haval. Обеспеченность компонентами для машин первой марки в России сейчас составляет 92 процента от общего числа автодеталей, а второй – целых 95%.

Источник:Автокод

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