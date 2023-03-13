Названы современные автомобили с самым низким расходом топлива: Toyota в лидерах

Топливная экономичность автомобиля один из главных факторов, который влияет на стоимость его содержания. Выяснить какие современные машины способны похвастать наименьшим расходом топлива решили журналисты британского издания «What Car?». В своем рейтинге они учитывали результаты тестов в реальных условиях.

Как известно, автопроизводители порой сильно занижают реальный расход горючего своих моделей в паспортных данных, однако иногда случается и обратная картина. В некоторых случаях выясняется, что машины потребляют гораздо меньше бензина или дизеля, нежели заявлено «на бумаге».

Проведенные испытания получили название True MPG. В рамках них тестировщики старались ездить на самых популярных современных автомобилях (возрастом до 5 лет) максимально экономично.

Toyota Yaris Cross Hybrid

Этот японский приподнятый хэтчбек оказался самым экономичным современным авто с расходом топлива в 3,91-литра на 100 километров.

Toyota Yaris Hybrid

Компактная 5-дверка из «Страны Восходящего Солнца» оказалась чуть менее топливно-эффективной, чем ее родственник с увеличенным клиренсом и пластиковым обвесом по нижней кромки кузова. Расход топлива – 3,92-литра на 100 км.

Suzuki Ignis K12D 1.2 Dualjet Hybrid

Еще один гибридный компакт-кроссовер из Японии, но на этот раз от Suzuki. За счет связки экономичного бензинового ДВС и электромотора эта модель потребляет на 100 километров пути в экономичном режиме всего 3,93-литра горючего.

Skoda Octavia 2.0 TDI 115

Единственный представитель дизельных моторов в этом рейтинге. Несмотря на то, что крутящий момент этого двигателя Octavia составляет 300 Нм, это не мешает ему демонстрировать топливную экономичность, расходуя всего 4,06-литра «солярки» на 100 км.

Suzuki Celerio 1.0

Замыкает этот ТОП компактная 5-дверка Suzuki, оснащенная атмосферным бензиновым мотором. Да, он не может похвастать высокой производительностью, зато способен впечатлить потрясающим расходом – всего 4,07-литра на 100 км.