ГИБДД будет штрафовать водителей на 800 рублей за новое нарушение

С начала весны этого года в России начали действовать обновленные правила ПДД, которые затронули не только водителей автомобилей, но и электросамокатов, гироскутеров, сигвеев, моноколес и аналогичных средств. Таким транспортным средствам присвоили особый статус. Теперь они носят обозначение в ПДД в виде аббревиатуры СИМ (средства индивидуальной мобильности) и на них распространяются правила дорожного движения, вступившие в силу с 1 марта.

Согласно обновленному ПДД, максимальная скорость передвижения СИМ не должна превышать отметку 25 километров в час, а вес такого электрического транспорта не может быть тяжелее 35 кг.

С середины марта, когда в России ожидается значительное потепление, и, соответственно, массовое появление на дорогах «самокатчиков», ГИБДД планирует провести тестовую проверку на соблюдение правил дорожного движения водителями СИМ.

Нарушителей будут штрафовать на основании статьи 12.29 КоАП РФ (Нарушение ПДД пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения).

На сумму в 800 рублей водителей СИМ могут оштрафовать как за превышение скорости, так и за другие нарушения, включая одновременную езду на одном самокате двух или трех человек, отказ от спешивания на нерегулируемом пешеходном переходе и выезд на дорогу со знаком «Движение СИМ запрещено».