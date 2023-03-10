Названы 5 лучших иномарок взамен китайского автомобиля

Если зайти в российские автосалоны, то можно обнаружить широкий ассортимент китайских машин по весьма завышенным ценам. Если еще год назад недорогой кроссовер стоил 1 миллион рублей, то теперь его цена минимум 2 миллиона (причем порой в базовой комплектации).

Платить такие деньги за автомобиль из КНР готов не каждый. Издание «Аргументы и Факты» назвало пять альтернатив для «китайцев».

Jetta VA3

На первую строчку в этом ТОП-е журналисты поставили малоизвестную модель Jetta VA3. Этот седан выпускается компанией VW в сотрудничестве с китайским заводом FAW, представляя собой адаптированный вариант лифтбэка Polo. Автомобиль оснащается 1,6-литровым мотором на 105 л.с., а также механической коробкой передач и 6-скоростным «автоматом». За такие машины просят от 1 миллиона 700 тысяч рублей.

Вторую позицию разделили между собой кроссоверы Jetta VS5 и Jetta VS7. Обе эти модели представляют собой адаптированную версию кроссовера VW Taos. В их основе лежит современная архитектура MQB, а линейка двигателей включает в себя современные «наддувные» моторы на 120 и 150 л.с. Стоимость VS5, продающегося отдельными дилерами, составляет 2 миллиона 379 тысяч рублей, тогда как за его более крупного собрата VS7 просят минимум 2 миллиона 600 тысяч рублей.

Третьим в этом рейтинге оказался японский кроссовер Toyota Corolla Cross. Автомобиль очень популярен на рынке Азии, но в Россию официально не поставлялся. С введение параллельного импорта машины стали появляться на нашем рынке, где считаются альтернативой Skoda Karoq и Hyundai Creta. Правда стоят они недешево. За автомобили с бензиновыми 122-сильными моторами и 6-скоростными автоматами, а также полным приводом просят от 3 миллионов 600 тысяч рублей.

На четвертую строчку журналисты «АиФ» поставили модель Volkswagen Bora. Фактически это та же Jetta, которая продавалась в России до 2022 года, однако оснащение такого седана несколько отличается от привычного. В основе 4-дверки лежит модульная архитектура MQB, а список двигателей включает турбированные моторы на 150 л.с., агрегатированные «роботами». Цены стартуют с отметки в 2 миллиона 100 тысяч рублей.