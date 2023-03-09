Названы 5 лучших семейных кроссоверов в 2023 году

Семейные кроссоверы – особый пласт рынка, в котором автопроизводители идут на всевозможные ухищрения, чтобы удовлетворить широкие потребности аудитории таких автомобилей.

Британские журналисты решили выяснить, какие именно семейные модели являются лучшими в 2023 году, рассмотрев исключительно сегмент кроссоверов. А редакция Daily-Motor.Ru, в свою очередь, выделила среди них автомобили, которые продаются в том числе и на российском рынке.

Kia Sportage

Признанный британцем лучшим семейным кроссовером пользуется отличным спросом и в России. Автомобиль отличается своей относительно невысокой ценой, а также практичностью и удобным внутренним убранством.

В число плюсов этой модели журналисты внесли: цену, вместительный салон и багажник, а в список минусов: шумный бензиновый мотор и недостаточное количество настроек для заднего дивана.

Lexus NX

Японский кроссовер может порадовать своих владельцев неплохой динамикой, надежностью а также отличным запасом хода (в случае с гибридной версией). Что до недостатков, то в этот список вошли: высокая цена и низкая плавность работы бензинового мотора.

Volvo XC40

Этот шведский «паркетник» полюбился семейным людям за совокупность практичности и качественного интерьера, а также наличие комфортной подвески и передовых систем безопасности.

Подняться в этом рейтинге выше ему не удалось только из-за слабой шумоизоляции и не самого удачного интерфейса мультимедийной системы.

Range Rover Evoque

В числе плюсов роскошного британского кроссовера оказались традиционная для этой модели комфортабельность, а также богатое оснащение. При этом в список недостатков британские журналисты занесли: отсутствие достаточного пространства в багажнике, высокий расход топлива и низкую надежность.

Skoda Karoq

Замыкающий этот рейтинг чешский кроссовер предлагает своим покупателям отличную практичность, а также приятную управляемость. Главным его недостатком как семейного «паркетника» журналисты из «Туманного Альбиона» назвали отсутствие регулировки пола багажника.