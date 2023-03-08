Автовладелец отсудил у Chery почти 3 миллиона рублей за мелкую неисправность

Компания Chery была вынуждена раскошелиться на сумму порядка 3 миллионов рублей, которая досталась жителю Челябинска. Мужчина приобрел кроссовер Tiggo 4 у так называемого «серого дилера» на невыгодных условиях, после чего принял решение вернуть его обратно. В итоге суд встал на сторону покупателя.

Автомобиль Tiggo 4 был куплен челябинцем еще летом 2021 года в одном из так называемых мультибрендовых салонов. Машину удалось приобрести взяв кредит на условиях, которые подразумевали переплату на 660 тысяч рублей. Причем общая сумма кредита с учетом процентов и вовсе перевалила за отметку в 2 миллиона 500 тысяч рублей.

Мужчина попытался вернуть машину, но сделать это законно не удавалось, поскольку мультибрендовые салоны, обещающие покупателям «чумовые» скидки, отлично подготовлены к случаям возвратов машин с юридической точки зрения. В итоге адвокат владельца Tiggo 4 решил воспользоваться Законом «О защите прав потребителей». Благо претензии к автомобилю имелись.

При протяжке резиновых соединений во время экспертизы на одной из стоек стабилизатора поперечной устойчивости появилась трещина. Фактически – это мелкая неисправность, устранение которой стоит всего 2 тысячи 300 рублей. Однако в итоге суд признал этот дефект производственным и постановил принять от владельца машину, а также компенсировать ему понесенные расходы.

В марте 2023 года Chery выплатила мужчине порядка 3 миллионов рублей, которая включила в себя как цену машины, так и банковские проценты, разницу в стоимости между покупкой и возвратом, неустойку компенсацию морального ущерба и понесенные издержки.