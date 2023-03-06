Toyota Land Cruiser 300 для бедных – в Китае создали микрокар с дизайном японского «рамника»

В китайских социальных сетях набирают популярность фотографии загадочного автомобиля, представляющего собой бюджетную копию японского рамного внедорожника Toyota Land Cruiser 300. Кто стоит за моделью, получившей название Kuluze (так написано на крышке багажника) – загадка. Но свой эффект этот проект на общественность оказал. Многие китайцы уже готовы приобрести такую машину.

Похоже, что в основе «Land Cruiser для бедных» лежит один из микро-каров китайских производителей. Какой именно, неизвестно, но форма задних окон чем-то напоминает продукцию марки Wuling.

Авторам проекта удалось не только уменьшить главные элементы экстерьера японского «рамника» LC300, но еще и удачно перенести их на компактный автомобиль таким образом, что с отдельных ракурсов визуального диссонанса не наблюдается.

Более того, взглянув на машину спереди отличить ее от оригинала будет непросто (разумеется, вживую это можно будет сделать по размерам).

Помимо ленд-крузеровских фар, радиаторной решетке и бампера китайскому клону флагмана SUV-линейки Toyota достались и точно такие же задние фонари.

Единственное, что портит общее впечатление, ультра-маленькие колеса, которые даже в таких компактных арках смотрятся нелепо.

О технической стороне машины – также ничего неизвестно. Но, по всей видимости, ничего «тойотовского» в ее «начинке» нет.

Теперь пользователи соцсети «Weibo» гадают, где можно купить такой автомобиль и сколько он стоит. Впрочем, вполне вероятно, что существует машина только в одном экземпляре, являясь проектом одного из местных и не самых публичных тюнинг-ателье.