В Новосибирск привезли новые леворульные «японки» из Казахстана на 30% дешевле

Журналисты издания НГС показали известные японские модели для широкой аудитории, которые были поставлены в Новосибирск по схеме параллельного импорта. По словам дилеров, стоимость таких машин в среднем оказывается на 30% ниже, чем стоимость автомобилей от официальных дистрибьюторов марок в РФ.

Одной из них оказался пикап Mitsubishi L200, ввезенный в Россию из Саудовской Аравии. Его продает дилер «Фастар». Машина была выпущена в Японии и предназначена для арабских стран.

Под ее капотом работает 2,4-литровый дизельный мотор, сочетающийся с АКПП и полноприводной системой. Стоимость такого автомобиля составляет 5 миллионов 49 тысяч рублей.

Другой популярной среди сибиряков японской моделью является кроссовер Subaru Forester, которые теперь ввозят из Казахстана. Такие автомобили комплектуется 2-литровым мотором, вариатором и полным приводом, а также имеют вполне себе достойное оснащение. Их цена – от 3 миллионов 999 тысяч рублей.

Следующий на очереди – кроссовер Subaru Outback. Это автомобиль более высокого класса, чем Forester, а также весьма просторный. Двигатель – 2,5-литра, вариатор и система полного привода. Цена – 4 миллиона 999 тысяч рублей.

Замыкает этот список еще один представитель модельного ряда Subaru – «младший» кроссовер VX. Он также поступает в Россию из Казахстана и оснащается 2-литровым мотором, вариатором и полноприводной системой. В версии с тканевым салоном за машину просят минимум 3 миллиона 749 тысяч рублей.