Названы самые быстрые грузовики в мире: за ними не могут угнаться даже спорткары

Большие грузовые автомобили созданы для того, чтобы доставлять грузы от одной точки к другой и просто неприспособленны к тому, чтобы демонстрировать выдающиеся динамические характеристики. Опровергнуть это утверждение призван этот ТОП, опубликованный нашими белорусскими коллегами.

Самые быстрые грузовики в мире способны без особого труда разменивать скорость в 300, а то и 400 километров в час, что порой не под силу даже самым современным спорткарам.

Самые быстрые грузовики в мире

На последнюю строчку этого ТОП-а был водружен грузовой автомобиль Volvo Wild Viking. В 2010 году грузовику принадлежал рекорд средней скорости для машин с моторами объемом до 16 литров – 166,7 км/ч. При мощности двигателя в 1900 лошадиных сил максимальная скорость Wild Viking составляла 260 километров в час, а с места до первой «сотни» машина разгонялась за 4 секунды.

Сменщик этой модели носил имя Volvo Mean Green и мог похвастать новым рекордом в копилку шведов. Во многом это стало возможно благодаря появлению в составе его силовой установки электромотора, который добавил к прежним 1900 л.с. еще 200 «скакунов». Тогда как крутящий момент вырос с 1100 до 6500 Нм. В итоге в 2011 году грузовику удалось достигнуть средней скорости по методике flying kilometer в 218,8 км/ч, а впоследствии перебить свой же рекорд на 17,9 километров в час.

Наступил 2012 год и Volvo решила подготовить очередной быстрый грузовик, который окрестила Iron Knight. Под капот «Железного Рыцаря» установили мотор на 2400 л.с. и 6000 Нм, что позволило ему развивать максимальную скорость скорость до 275 километров в час.

Следующий на очереди безумный грузовик – Jet Truck. С места до 100 км/ч он разгонятся меньше, чем за 2 секунды, а его максимальная скорость составляет 377,7 км/ч.