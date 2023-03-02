Стало известно, появления чего не стоит ждать в Lada 

Глава компании «АвтоВАЗ» Максим Соколов дал интервью российским журналистам, в ходе которого раскрыл информацию о том, чего не появится в оснащении автомобилей марки Lada в ближайшее время.

Как рассказал топ-менеджер, в ближайшей перспективе ждать включение в арсенал моделей Lada автоматической трансмиссии, турбомотора и полного привода не стоит. В случае, если один из таких сложных узлов все же будет предусмотрен комплектацией того или иного автомобиля марки, то он, практически наверняка, будет зарубежного производства.

На вопрос о том, какие узлы невозможно начать выпускать в России в обозримом будущем, господин Соколов ответил: «Это в первую очередь производство ABS, автоматической коробки передач, а также новых современных типов двигателей, в том числе турбированных. Это и система полного привода, в том числе для кроссоверов, которые планируем выпускать» (ближайшим таким SUV должен стать «паркетник» на базе Vesta).

Впрочем, система полного привода в распоряжении «АвтоВАЗа» уже есть, причем собственной разработки, однако подходит она исключительно для моделей, построенных на платформе Niva.

Взяв за основу все тезисы, которые прозвучали в интервью главы тольяттинского автогиганта, можно сделать только один вывод: начинка «вазовских» автомобилей критически важного значения продолжит оставаться заемной.

Однако если до недавнего времени ее поставками занимались в большей степени европейские компании, то теперь это бремя ляжет на плечи китайских, а может быть и иранских производителей компонентов.