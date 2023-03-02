В Тюмени начнут продажи автомобилей «Москвич»

С 3 марта в Тюмени начнутся продажи автомобилей возрожденной марки «Москвич». Информацию об этом раскрыли в официальном Telegram-канале столичного предприятия.

Параллельно с Тюменью реализация «Москвичей» стартует также еще в 22 городах России. Причем компания обещает, что в распоряжении дилеров помимо бензинового «Москвич 3» будет еще и электрический кроссовер «3е».

Кроме Тюмени продавать «Москвичи» планируется в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске и других городах.

Весь список городов, а также все 52 точки реализации опубликованы на официальном сайте завода.

В Тюмени продажами «Москвичей» займется компания «Автоград», которой удалось вырвать звание официального дилера российской марки у «Базис Моторс».