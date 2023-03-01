Эксперты раскрыли сроки поступления в Новосибирск иранских автомобилей

Автомобильные дилеры из Новосибирска изучают вопрос поставок машин из Ирана, однако скорого появления новых брендов в городе не ожидают.

Ранее стало известно, что на российский рынок вскоре выйдут два иранских автопроизводителя – Saipa (ее седан Shanin на заглавном фото) и Iran Khodro (седан Tara на фото ниже). Последний уже подтвердил, что намерен поставлять в Россию ежегодно до 100 тысяч машин.

Тем не менее, для того, чтобы начать официальную отгрузку автомобилей в РФ из Ирана, им еще только предстоит получить сертификат ОТТС (Одобрение типа транспортного средства).

И даже в таком случае маловероятно, что этим компаниям удастся занять нишу покинувших Россию автоконцернов из-за высокой конкуренции с китайскими моделями.

Эксперты прогнозируют, что соперничать с «поднебесными» автопроизводителями иранским компаниям будет непросто, особенно в начале, когда машины этих марок дебютируют в стране.

Кроме того, китайский автопром обладает большим количеством преимуществ с точки зрения технологий и наличий запчастей, тогда как иранская сторона уже десятилетиями страдает от последствий западных санкций, которые, в том числе, бьют и по автомобильной промышленности.

Ранее в регионе были названы самые популярные подержанные автомобили. Первое место занял бизнес-седан Toyota Camry, на второй оказалась Toyota Corolla, а третим стал ВАЗ-2114. За ними расположились: Toyota RAV4 и ВАЗ-2107.