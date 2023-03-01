В Германии назвали самые надежные автомобили: они проездят без проблем минимум 100 тысяч километров

Выбор того или иного автомобиля со стороны покупателя чаще всего обусловлен тем, как много он способен проехать без серьезных поломок. Помочь им в этом решили немецкие журналисты, назвав самые надежные автомобили с пробегом более 100 тысяч километров.

Авторами этого ТОП-а оказались аналитики популярного журнала «Auto Bild». Методика определения самых надежных машин основывалась на собственных данных портала, который проводит длительные ресурсные тесты автомобилей. На пробегах в 100 тысяч километров машины, обкатанные журналистами, переживают процедуру полной разборки, в ходе которой оценивается их общее состояние.

Разумеется, многие современные автомобили на пробегах в 100 тысяч километров уже испытывают ряд проблем, однако некоторые из них оказываются либо полностью исправными, либо демонстрируют незначительные поломки. Именно они и заняли первые строчки этого рейтинга.

Примечательно, но большая часть позиций в этом ТОП-е оказалась за моделями компании VW.

Самые надежные автомобили с пробегом после 100 тысяч км: