В Германии назвали самые надежные автомобили: они проездят без проблем минимум 100 тысяч километров

Выбор того или иного автомобиля со стороны покупателя чаще всего обусловлен тем, как много он способен проехать без серьезных поломок. Помочь им в этом решили немецкие журналисты, назвав самые надежные автомобили с пробегом более 100 тысяч километров.
Авторами этого ТОП-а оказались аналитики популярного журнала «Auto Bild». Методика определения самых надежных машин основывалась на собственных данных портала, который проводит длительные ресурсные тесты автомобилей. На пробегах в 100 тысяч километров машины, обкатанные журналистами, переживают процедуру полной разборки, в ходе которой оценивается их общее состояние.
Разумеется, многие современные автомобили на пробегах в 100 тысяч километров уже испытывают ряд проблем, однако некоторые из них оказываются либо полностью исправными, либо демонстрируют незначительные поломки. Именно они и заняли первые строчки этого рейтинга.
Примечательно, но большая часть позиций в этом ТОП-е оказалась за моделями компании VW.
Самые надежные автомобили с пробегом после 100 тысяч км:
- Audi A3 Sportback g-tron – эксперты не обнаружили в нем ни одной неисправности;
- BMW Z4 – без неисправностей, но обнаружен незначительный износ отдельных деталей;
- Audi A6 Avant 40 TDI S tronic – небольшая неисправность датчиков парковки;
- Seat Ateca 1,4 TSI Style – неисправностей не обнаружено, но есть замечания к качеству кресел;
- Audi A4 Avant – неисправностей не обнаружено, малозначительный износ салонной отделки;
- Suzuki Swift Sport – без неисправностей, незначительная ржавчина на стойках;
- Mazda CX-5 Skyactiv-D – неисправности не найдено, появление небольшого очага ржавчины в багажнике;
- Mercedes-Benz A220 d – без найденных неисправностей;
- Toyota Prius – неисправностей не обнаружено, но обнаружена незначительная ржавчина на кузове;
- Volkswagen Golf Sportsvan 1,4 TSI – без неисправностей даже после пробега в 150 тысяч километров.