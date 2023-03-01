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В Германии назвали самые надежные автомобили: они проездят без проблем минимум 100 тысяч километров

Составлен ТОП самых беспроблемных машин с пробегом после 100 тысяч км

Текст: Алексей Шмидт
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Выбор того или иного автомобиля со стороны покупателя чаще всего обусловлен тем, как много он способен проехать без серьезных поломок. Помочь им в этом решили немецкие журналисты, назвав самые надежные автомобили с пробегом более 100 тысяч километров. 

Авторами этого ТОП-а оказались аналитики популярного журнала «Auto Bild». Методика определения самых надежных машин основывалась на собственных данных портала, который проводит длительные ресурсные тесты автомобилей. На пробегах в 100 тысяч километров машины, обкатанные журналистами, переживают процедуру полной разборки, в ходе которой оценивается их общее состояние. 

Разумеется, многие современные автомобили на пробегах в 100 тысяч километров уже испытывают ряд проблем, однако некоторые из них оказываются либо полностью исправными, либо демонстрируют незначительные поломки. Именно они и заняли первые строчки этого рейтинга.

Примечательно, но большая часть позиций в этом ТОП-е оказалась за моделями компании VW.

Самые надежные автомобили с пробегом после 100 тысяч км:

  1. Audi A3 Sportback g-tron – эксперты не обнаружили в нем ни одной неисправности;
  2. BMW Z4 – без неисправностей, но обнаружен незначительный износ отдельных деталей;
  3. Audi A6 Avant 40 TDI S tronic – небольшая неисправность датчиков парковки;
  4. Seat Ateca 1,4 TSI Style – неисправностей не обнаружено, но есть замечания к качеству кресел;
  5. Audi A4 Avant – неисправностей не обнаружено, малозначительный износ салонной отделки;
  6. Suzuki Swift Sport – без неисправностей, незначительная ржавчина на стойках;
  7. Mazda CX-5 Skyactiv-D – неисправности не найдено, появление небольшого очага ржавчины в багажнике;
  8. Mercedes-Benz A220 d – без найденных неисправностей;
  9. Toyota Prius – неисправностей не обнаружено, но обнаружена незначительная ржавчина на кузове;
  10. Volkswagen Golf Sportsvan 1,4 TSI – без неисправностей даже после пробега в 150 тысяч километров.
Источник:AutoBild

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