В Британии назвали лучшие автомобили 2023 года

Великобритания традиционно остается лидером по количеству автомобильных премий, которые вручают как различные местные популярные автопорталы, так и организации.

Впрочем, с недавних пор в этом списке особняком стоит отдельный конкурс – UK Car Of the Year Awards, присуждаемый коллегией из 27 автожурналистов в множестве номинаций.

В 2023 году она успела назвать семи победителей в различных категориях. Дебютными обладателями наград оказались марки Dacia, Lotus и MG.

Лучшие автомобили 2023 года по версии премии UK Car of the Year Award (UKCOTY)

Компания MG получила премию как самый быстрорастущий автомобильный бренд в «Туманном Альбионе», а ее электрокару MG 4 досталась статуэтка в классе «Лучший семейный автомобиль».

Самый доступный 7-местный автомобиль в стране – Dacia Jogger – обзавелся званием «Лучшее большое семейное авто», а спорткар Lotus Emira одержал победу в категории «Лучший высокопроизводительный автомобиль».

Toyota в 2023 году в Великобритании смогла унести только две награды. Одна досталась спорткар GR86 как «Лучшему купе», тогда как вторая оказалась предназначена для компактного кроссовера Aygo X, который выиграл в номинации «Лучший городской автомобиль».

Лучшим представителем SUV в 2023 году в Великобритании стал корейский «паркетник» Kia Niro, а новый Land Rover Range Rover оказался лучшим в категории «Лучший большой кроссовер».

Несмотря на то, что большинство наград уже роздано, самая главная еще не вручена. Приз как «Лучший автомобиль 2023 года» в Великобритании обещают вручить в ближайшее время. Им станет один из семи одержавших победу в своей номинации.