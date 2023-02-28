Названы самые надежные и самые ненадежные премиальные кроссоверы

Владельцев премиальных кроссоверов, возраст которых не превышает 5 лет, попросили поделиться информацией обо всех технических проблемах своих машин.

Взяв за основу эти данные эксперты страховой фирмы «MotorEasy» составили рейтинг самых надежных и ненадежных SUV этого класса. В опросе приняло участие более 25 тысяч владельцев роскошных «паркетников».

Первую строчку самых беспроблемных премиальных кроссоверов между собой поделили Volkswagen Touareg и Porsche Macan (индекс надежности – 98%).

На второй позиции расположился Mercedes-Benz GLE, которому до лидеров не хватило всего 0,4%. В списке его проблемных мест оказались кузов и электроника.

Третьим стал Lexus RX с результатом в 96,6%. В числе жалоб на автомобиль, которые были зарегистрированы со стороны владельцев, оказались только не самая качественная внутренняя отделка и электроника, не связанная с работой силовых агрегатов.

Четвертая строчка оказалась за Audi Q7 (95%). За этим кроссовером отмечались сбои в работе мотора и электрики, но все неисправности устранялись без особых проблем.

Замкнул пятерку самых надежных премиальных SUV Range Rover Velar с индексом 90,7%. Основной проблемой этой модели оказался кузов, однако компания покрывала столкнувшимся с таким дефектами 77% от стоимости ремонтных работ.

В число самых проблемных роскошных кроссоверов вошли всего три автомобиля, но, что интересно, все они принадлежат перу британской компании Land Rover.

Самые ненадежные премиальные кроссоверы возрастом до 5 лет:

Land Rover Discovery – индекс надежности 70,7% и жалобы на многочисленные поломки;

Land Rover Range Rover – индекс надежности 85,2% и жалобы на электронику, тормоза, двигатель и выхлопную систему;