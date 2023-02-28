Самый большой Chery, который привезут в Россию: раскрыты почти все подробности о Tiggo 9

Компания Chery никогда не скрывала, что с выходом своего нового флагмана Tiggo 9 начнет его поставки на российский рынок. Впрочем, официальная премьера модели еще не состоялась.

Дебют автомобиля ожидается на грядущем Шанхайском автосалоне. В преддверии этого мероприятия, до которого остается чуть больше полутора месяцев, в Сеть оказались слиты как первые фотографии Tiggo 9 без камуфляжа, так и технические характеристики этой модели. Более того, выяснилось, что прием заказов на самый большой кроссовер Chery в Китае уже стартовал.

«Тигго 9» именуется флагманом не спроста. Его длина превосходит этот же показатель модели Tiggo 8 Pro сразу на 10 см.

Габариты большого вседорожника будут следующими: 4820x1930x1699 мм, а размер колесной базы окажется равен 2820 мм. На выбор покупателей предложат как 5-местный, 6-местный, так и 7-местный варианты.

Внешне автомобиль напоминает Jaguar F-Pace, а с точки зрения дизайна интерьера перекликается с автомобилями Mercedes-Benz. В салоне на себя внимание обращает практически полное отсутствие физических клавиш, место которых заняло сенсорное управление. Отдельной панели управления «климатом» нет – ее интегрировали в мультимедийную систему.

Комбинация приборов, согласно новомодной тенденции, объединена с дисплеем мультимедийной системы. Диагональ каждого экрана составляет 12,3-дюйма.

Двигатель на первых порах у Tiggo 9 будет только один – это 2-литровый бензиновый турбомотор, мощность которого составит 261 лошадиную силу. Связку двигателю составит 8-диапазонный «автомат». Привод, разумеется, будет как передним, так и полным.

В перспективе у кроссовера появится еще и гибридное исполнение с запасом хода более 1300 км и интегрированной зарядкой мощностью 60 кВт.

Ценник на Tiggo 9 хоть уже и известен, но ориентировочный. За кроссовер собираются просить 160 тысяч юаней. При пересчете на российскую валюту это около 1 миллиона 700 тысяч рублей.