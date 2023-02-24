Самые нелепые названия автомобилей – ТОП-5. Вы удивитесь глупости маркетологов

Как известно, далеко не все автомобили могут похвастать удачным названием. Если на заре появления первых машин производители не слишком заботились о выборе привлекательного имени для них, то по мере того, как маркетинговые стратегии становились более сложными, привлекательному названию удалялось все больше внимания.

Ошибки маркетологов в отдельных случаях могут приводить к тому, что название автомобиля становится залогом его провала на рынке. О пяти таких моделях сегодня и пойдет речь.

Mazda Laputa

Компактная 5-дверка, представленная в 1999 году, была основана на модели Suzuki Kei. Благодаря партнерству с «Сузуки» у компании из Хиросимы появилась возможность продавать аналог этого же автомобиля, но уже под собственным брендом и названием. Вот только выбор пал на не совсем удачное наименование, хотя изначально идея была хорошая.

Автомобиль получил имя в честь вымышленной страны из культового аниме Хаяо Миядзаки, но вот незадача – с испанского языка слово Laputa, если поставить пробел после двух первых букв, переводится (в наиболее мягком варианте) как «девушка легкого поведения».

Разумеется, с таким названием продавать хэтчбек в испаноговорящих странах Mazda не решилась, однако в родной для компании Японии Laputa пользовалась неплохим спросом.

Studebaker Dictator

Самая старая модель в этом ТОП-е была представлена почти столетие назад – в 1927 году. И выпускалась вплоть до 1938 года. Название для машины было выбрано с расчетом на то, что оно будет характеризовать эту модель как диктующую стандарты комфорта и надежности.

Разумеется, «тоталитарное» имя в США мало кому пришлось по нраву, поскольку наступили времена, когда само слово «диктатор» получило свои первые в истории воплощения в руководителях некоторых заокеанских стран. В итоге для следующего поколения этой модели Studebaker выбрала название Champion.

AMC Gremlin

Еще один автомобиль, разработанный ныне несуществующим американским производителем. Премьера модели состоялась в 1970 году, а сама машина была призвана составить конкуренцию японским и европейским малолитражкам. Впрочем, успеха Gremlin так и не добился, виной чему может считаться в том числе и его название.

Во-первых, гремлины известны тем, что являются мифическими существами, выводящими из строя механические и электрические приборы. И модель AMC действительно имела проблемы с надежностью.

Во-вторых, эти существа страшные, а Gremlin также не мог похвастать особой внешней красотой.

Renault Le Car

Небольшой Renault 5 добрался до рынка США под именем Le Car. Но если в Европе этот хэтчбек завоевал популярность, то за океаном был принят откровенно плохо, демонстрируя мизерные продажи по сравнению со «Старым Светом».

Одной из причин низкого спроса называли его скучное название, которое было создано путем странного сочетания французского слова «Le» с английским «Car» (автомобиль).

Subaru BRAT

Японский пикап был разработан в далеком 1977 году и нацелен на рынок Северной Америке, где собирался конкурировать с Chevrolet El Camino или Ford Ranchero. Однако его название для англоязычных стран оказалось явно неподходящим, поскольку словом BRAT там именуют непослушных детей.

Разумеется, в Subaru не собирались иметь ввиду ничего подобного, придумав аббревиатуру BRAT путем слиянием слов Bi-Drive Recreational All-terrain Transporter («полноприводный внедорожный транспорт для отдыха»).

Однако свое негативное влияние это имя на продажи пикапа все же оказало, поскольку модель провалилась на американском рынке.