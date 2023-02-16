Названы самые надежные и ненадежные автомобили современности

Авторитетное аналитическое агенство JD Power опубликовало на страницах своего официального сайта ежегодный рейтинг надежности новых машин, основанный на отзывах владельцев. Методология компании остается неизменной – сотрудники JD Power проводят опрос владельцев автомобилей возрастом до 3 лет, в рамках которого выясняют, какие неисправности им за этот период приходилось устранять в своих машинах.

Критерием оценки является количество поломок на 100 автомобилей. Выяснилось, что большинство проблем в новых авто касается выхода из строя электроники, а самыми распространенными неисправностями является поломка мультимедийной системы.

Согласно результатам исследования, по сравнению с предыдущим годом общий уровень надежности машин возрастом до 3 лет увеличился со 192 до 186 неисправностей за 100 автомобилей. У массовых моделей этот показатель составил 182, тогда как у машин из премиум-сегмента – 205.

Инфографика: JD Power

Маркой с самыми надежными автомобилями оказалась японская Lexus (результат 133). На второй позиции по этому показателю расположился корейский Genesis (144), а строчкой ниже его земляк – Kia (152). Наиболее проблемными брендами были названы Land Rover (273), Lincoln (259) и Audi (252).

Что касается рейтинга моделей, то лучшие показатели продемонстрировали Toyota C-HR и Lexus RX – по 111 неисправностей на 100 автомобилей.

Кроме того, JD Power подготовила рейтинг самых надежных автомобилей в различных классах:

Самые надежные автомобили по версии JD Power: