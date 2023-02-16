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Названы самые надежные и ненадежные автомобили современности

От: Алексей Шмидт
Самые надежные автомобили

Авторитетное аналитическое агенство JD Power опубликовало на страницах своего официального сайта ежегодный рейтинг надежности новых машин, основанный на отзывах владельцев. Методология компании остается неизменной – сотрудники JD Power проводят опрос владельцев автомобилей возрастом до 3 лет, в рамках которого выясняют, какие неисправности им за этот период приходилось устранять в своих машинах. 

Критерием оценки является количество поломок на 100 автомобилей. Выяснилось, что большинство проблем в новых авто касается выхода из строя электроники, а самыми распространенными неисправностями является поломка мультимедийной системы. 

Согласно результатам исследования, по сравнению с предыдущим годом общий уровень надежности машин возрастом до 3 лет увеличился со 192 до 186 неисправностей за 100 автомобилей. У массовых моделей этот показатель составил 182, тогда как у машин из премиум-сегмента – 205.

Самые надежные автомобили
Инфографика: JD Power

Маркой с самыми надежными автомобилями оказалась японская Lexus (результат 133). На второй позиции по этому показателю расположился корейский Genesis (144), а строчкой ниже его земляк – Kia (152). Наиболее проблемными брендами были названы Land Rover (273), Lincoln (259) и Audi (252). 

Что касается рейтинга моделей, то лучшие показатели продемонстрировали Toyota C-HR и Lexus RX – по 111 неисправностей на 100 автомобилей. 

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Кроме того, JD Power подготовила рейтинг самых надежных автомобилей в различных классах:

Самые надежные автомобили по версии JD Power:

  • компакт-автомобили – Kia Forte/Cerato;
  • компактные премиум-автомобили – BMW 4-Series;
  • компакт-спорткары – Mini Cooper;
  • среднеразмерные модели – Kia Optima;
  • минивэны — Toyota Sienna;
  • субкомпактные паркетники — Toyota C-HR;
  • субкомпактные премиум-кроссоверы – BMW X2;
  • компактные SUV – Kia Sportage;
  • компактные кроссоверы премиального сегмента – Lexus NX;
  • среднеразмерные SUV — Chevrolet Blazer;
  • среднеразмерные премиум-паркетники – Lexus RX;
  • большие SUV — Toyota Highlander;
  • полноразмерные внедорожники — Chevrolet Tahoe;
  • класс среднеразмерных пикапов — Toyota Tacoma;
  • класс полноразмерных пикапов — GMC Sierra;
  • пикапы тяжелого класса — Chevrolet Silverado HD.
Источник:JD Power

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