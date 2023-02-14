Renault и Dacia готовят новый кроссовер, который будет дешевле Duster – первое изображение

Компания Dacia, входящая в состав Renault Group, продолжает работать над расширением собственной линейки SUV-моделей. Грядущей новинкой марки в «кроссоверном» сегменте должен стать вседорожник, который окажется компактнее и, соответственно, дешевле бестселлера Duster.

По информации французского издания «L’Automobile», ссылающегося на собственные источники внутри Renault Group, модель станет глобальной и будет продаваться в зависимости от рынка как под маркой Dacia, так и под головным брендом.

В основу кроссовера должна лечь модульная архитектура CMF-B. Длина модели составит около четырех метров. Судя по первому рендерному изображению, опубликованному в Сети, новинке Renault и Dacia достанется новый фирменный стиль марки с большим количеством резких линий на кузове, удлиненными крыльями и Y-образными фарами.

Аналогичные изменения должен получить в том числе и кроссовер Duster при переходе в третье поколение.

О технической стороне новинки пока информации нет, но французские СМИ утверждают, что модель будет электрифицирована. По всей вероятности, под капот бюджетной альтернативы «Дастера» установят гибридный силовой агрегат мощностью не менее 140 лошадиных сил, который будет позаимствован у 7-местного универсала Dacia Jogger.

В качестве альтернативы может выступить полностью электрическая силовая установка, но ее характеристики пока не раскрываются от слова «совсем».

Сроки выхода модели в продажу уже объявлены. Предполагается, что более доступный, чем Duster кроссовер дебютирует в начале 2026 года и в том же году появится у дилеров.