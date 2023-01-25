Электрический Renault 4 получит версию «пирожковоз»: первое изображение

Серийный вариант электромобиля Renault 4, премьера которого запланирована на 2025 год, будет иметь коммерческую модификацию под названием Fourgonnette. Это будет типичный «пирожковоз», являющийся отсылкой к аналогичной версии прототипа 1961 года.

В современном мире подобного вида автомобили именуют никак иначе как Van. Предполагается, что еще один электрический представитель сегмента LCV окажется гораздо компактнее, чем уже представленный на рынке Kangoo E-Tech.

Как и базовый R4, Fourgonnette будет построен на модульной архитектуре CMF-BEV, но окажется чуть крупнее оригинала за счет удлинения заднего света. Судя по опубликованному изданием «Largus» рендеру, вплоть до центральных стоек автомобиль будет повторять кроссовер, тогда как заднюю часть с выступающим грузовым отсеком разработают отдельно.

Форма последней является предметом внутренних обсуждений между дизайнерами и отделом маркетинга. Если художники выступают за, то маркетологи уверены: такой высокий отсек плохо скажется на аэродинамике, а значит и на автономности.

Другой спор, согласно информации французских СМИ, касается количества раздвижных боковых дверей. Окончательное решение по обоим этим вопросам пока не принято.

Предполагается, что фургон оснастят новым мотором e-PT 100, производством которого занимается предприятие в Клеоне. Такой двигатель обладает сразу двумя вариантами отдачи – 125 и 150 лошадиных сил. Впрочем, в случае Fourgonnette Renault может ограничиться всего одной версией.

То же самое касается и тяговой батареи, разработанной компанией Envision. Для легковой модели их предусмотрено две – емкостью примерно 42 и 52 кВт/ч. Какая именно достанется коммерческой версии пока остается только догадываться.