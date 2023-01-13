У Lamborghini нашли общие детали с Ford Focus 1 поколения: доказательство из «Тик-Ток»

Разработка и производство совершенно новых деталей для автомобилей является весьма дорогостоящим мероприятием, которого в последние годы автопроизводители изо всех сил стараются избегать. Впрочем, как оказалось, эта тенденция имеет место не только сейчас. Она существовала и в начале 2000-х.

Доказательством этого факта является деталь, предназначенная для легендарного итальянского суперкара Lamborghini Murcielago, которая на самом деле происходит непосредственно от Ford Focus первого поколения.

Не верится? «Прув» записал пользователь социальной сети TikTok, являющийся владельцем вышеупомянутого Lamborghini. В своем ролике мужчина демонстрирует поворотник Murcielago.

Наклеив на него резиновое покрытие, выделяющее гравировку на стекле, он заметил логотип компании Ford. По словам автора видео, аналогичные поворотники используются в первой генерации модели Focus.

Как известно, широкое использование той или иной детали автомобиля не влияет на поведение или технические характеристики машины.

Разумеется, если взглянуть на ситуацию с точки зрения денежных затрат, то поворотник для Lamborghini Murcielago стоит 181 фунт стерлингов за одну единицу или почти 15 тысяч рублей, тогда как аналогичная деталь для Ford Focus первого поколения на eBay обойдется ее покупателю всего в 6 фунтов 90 центов (при пересчете на российскую валюту это 570 рублей).

Таким образом, деталь для Ford Focus стоит в 26 раз дешевле, чем в случае с суперкаром Lamborghini, но при этом, если верить ролику из «Тик-Ток», ничем от нее не отличается.