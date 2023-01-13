Названы самые ненадежные автомобили по версии немцев

Источником этих данных являются результаты проверок автомобилей, проводимых союзом Технической инспекции транспортных средств (TUV) в Германии. В целом, статистика включает 9,5 миллионов техосмотров, проведенных в этой стране в прошлом году.

Примечательно, что в среднем 20% автомобилей имели существенные дефекты, которые не позволили им пройти техосмотр с первого раза. Впрочем, результаты значительно варьируются в зависимости от возраста автомобиля. Ниже опубликован список наиболее ненадежных автомобилей в зависимости от возраста:

Автомобили возрастом 2-3 года – в среднем 5,3% дефектов:

Citroen C3 Aircross – 9,4%;

Volkswagen Sharan – 9,4%;

Dacia Dokker – 10,8%;

Dacia Logan – 11,6%;

Автомобили 4-5 лет – в среднем 9,0% дефектов:

BMW 2 Active Tourer – 16,7%;

Volkswagen Sharan – 17,1%;

Dacia Duster – 18,0%;

Автомобили в возрасте 6-7 лет – в среднем 13,6% дефектов:

BMW 5 серии – 23,8%;

Dacia Dokker – 24,4%;

Dacia Duster – 24,4%;

Автомобили в возрасте 8-9 лет – в среднем 19,0% дефектов:

Dacia Duster – 28,4%;

Fiat Punto – 31,1%;

Dacia Logan – 32,9%;

Автомобили в возрасте 10-11 лет – в среднем 24,4% дефектов:

Dacia Logan – 35,6%;

Renault Twingo – 35,9%;

Renault Clio – 36,4%;

Судя по опубликованной статистике, наименьшей надежностью могут «похвастать» автомобили Dacia Duster и Logan. Среди самых «старых» автомобилей в борьбе первенство в этой категории участвуют компактные и субкомпактные Renault, а в «младших» классах неожиданно выделяются пара моделей BMW и минивэн VW.

Среди наиболее распространенных проблем, независимо от возраста автомобилей, эксперты отмечают дефекты подвески и тормозов, утечки моторного масла, неисправности освещения и выхлопной системы.

Что интересно, в списке ненадежных автомобилей нет ни одной японской модели, что в очередной раз подтверждает мнение о том, что они являются более крепкими машинами, чем европейские.