Rolls-Royce представил уникальную серию Phantom

Компания Rolls-Royce представила спецверсию Phantom. Новое исполнение получило название Extended Series II (The Six Elements). Разработкой специальной модификации люксового автомобиля занимались дизайнеры отделения Bespoke из Гудвуда и Дубая. Помогал им в этом известный британский художник Саша Джафри.

Как сообщает Rolls-Royce, суммарно будет выпущено шесть машин из новой спецверсии Phantom. Каждый из автомобилей будет отличаться от простого седана расписанной вручную «Галереей», вдохновленной пятью «началами»: это земля, вода, огонь, ветер и воздух, пару которым составит шестой элемент – «человек».

Использование такого необычного дизайнерского решения является отсылкой к популярной работе художника Джафри «Путешествие человечества». Эта картина вошла в Книгу рекордов Гиннеса в категории самое большое полотно, когда-либо созданное человеком. Его общая площадь составила 1600 кв.м., а ориентировочная стоимость была равна 62 миллионам долларов.

Кроме уникального арт-объекта Rolls-Royce The Six Elements будет иметь гравировку на постаменте фигуры Spirit Of Ecstasy, а также уникальный NFT, который передадут покупателю с возможностью использования по его собственному усмотрению. Каждая продажа токена будет сопровождаться переводом некоторой суммы в счет будущих пожертвований на благотворительность.

Уникальная серия Phantom уже привлекла внимание богатых клиентов из Ближнего Востока, которые стараются выделиться за счет подобного рода редких машин. Так что можно ожидать, что покупатели для всех этих шести седанов найдутся очень быстро.