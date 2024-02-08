Стало известно, как выглядит самая дорогая в мире игрушечная машинка

Игрушечные машинки в большинстве своем стоят дешево, ведь предназначены для детей. Впрочем, в них нуждаются и некоторые взрослые, обладающие неограниченным бюджетом. Специально для них недавно появился автомобиль, который рискует стать самой дорогой игрушкой в мире.

Информацией и фотографиями такой машинки поделилась девушка-блогер c популярного зарубежного YouTube-канала «SuperBlondie».

Речь идет об уменьшенной, но полностью точной копии автомобиля Rolls-Royce Cullinan, которая стоит дороже, чем настоящий Volkswagen Golf.

Для таких машинок вручную изготавливаются не только все даже самые мелкие детали экстерьера и интерьера, но еще и двигатель.

Причудливая игрушка, тираж которой составляет всего 1000 экземпляров, поставляется с собственным пультом дистанционного управления и по запросу может подвергаться различным видам тюнинга, в том числе инкрустированию ее сидений бриллиантами.

Стартовая цена игрушечного Rolls-Royce Cullinan составляет 17 тысяч долларов (1,5 миллиона рублей), но показанный на видео автомобиль стоит гораздо дороже. За него предлагают выложить 40 тысяч долларов, что эквивалентно сумме в 3,6 миллиона рублей по текущему курсу.