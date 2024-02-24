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Единственный в своем роде универсал Rolls-Royce Silver Spectre продают за 35 млн рублей

Таких машин должно было быть 7, но существует только одна

Текст: Алексей Шмидт
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Компания Rolls-Royce еще не начала выпуск своего электрического купе Spectre, но приобрести машину с этим названием, да еще и в виде универсала уже можно на аукционе «RM Sotheby’s». Автомобиль является уникальным, что прямым образом отражается на его цене. 

Разработчиком Silver Spectre Shooting Brake является дизайнер Нилс ван Роджи. Изначально планировалось, что таких машин будет семь, но построили только одну. 

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Универсал начинал свою жизнь как Rolls-Royce Wraith 2015 года выпуска, но затем был отправлен в Бельгию где инженеры потратили около 18 месяцев и более 2500 часов, превращая купе в изготовленный на заказ универсал. 

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Процесс оказался не из легких и дешевых. В него пришлось вложить 300 тысяч евро или более 30 миллионов рублей. В рамках трансформации машина была оснащена плавной крышей, выполненной из углеродного композита и уникального каркаса с атласной серебристой окантовкой. 

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Интерьер в значительной степени был унаследован от Wraith, но автомобиль обладает собственной обшивкой потолка «Infiniti Starlight», умещающей в себе почти 2 тысячи огней. 

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Самым заметным изменением в проекте является просторный грузовой отсек, который облачили в кожаную обивку и предусмотрели скрытые места для хранения под полом. 

Приводит в движение уникальный Silver Spectre Shooting Brake 6,6-литровый бензиновый мотор V12 с двойным турбонаддувом, мощность которого увеличили до 690 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента. Благодаря этим доработкам автомобиль оказался быстрее Wraith и способен разгоняться от 0 до 100 километров в час всего за 4,4-секунды. 

Пробег машины равен всего 11 тысячам километров, а стоимость лота оценена в вилку от 275 до 325 тысяч долларов (25,5 – 30 миллиона рублей по нынешнему курсу). 

Фото:RM Sotheby’s

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