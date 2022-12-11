Самые дешевые автомобили в России: Lada доминирует

С уходом из России большинства иностранных автопроизводителей, а также потенциальным дефицитом машин цены на автомобили продолжают оставаться на высоких отметках. И если раньше можно было расчитывать на то, что среди самых недорогих предложений в стране будут иномарки, то теперь это не так.

Редакция Daily-Motor.Ru прошерстила прайс-листы всех оставшихся в РФ автопроизводителей, назвав самые дешевые автомобили в стране. Как ни странно, все они являются продукцией «АвтоВАЗа».

На первой строчке в этом рейтинге располагается безоговорочный лидер Lada Granta. В упрощенной комплектации Classic 22 цена таких машин в стране сейчас начинается с отметки в 678 тысяч 300 рублей.

Вторая позиция досталась внедорожнику Lada Niva Legend. Аналогичная комплектация Classic 22 этой модели сейчас оценивается как минимум в сумму 808 тысяч 900 рублей.

Третья строчка досталась еще одной модели, ориентированной на бездорожье – родственнику классической «Нивы» – Lada Niva Travel. Упрощенная версия этого автомобиля предлагается «АвтоВАЗом» покупателям за сумму от 998 тысяч 900 рублей.

Далее в списке самых дешевых автомобилей в России располагается хоть и уже снятый с производства хэтчбек, но еще продающийся – Lada XRay. Минимальная цена за эту 5-дверку, которую сейчас распродают из складских запасов, составляет 1 миллион 106 тысяч 900 рублей.

Замыкает ТОП-5 «бюджетников» на российском рынке Lada Vesta в дореформенном исполнении. Такие машины сейчас также поставляются дилерам со складов, а РРЦ на них составляет от 1 миллион 121 тысячу 900 рублей.