Названы 3 самых выгодных для перепродажи кроссовера в России: среди них нет ни европейских, ни китайских машин

Ликвидность – основной показатель, который позволяет продать автомобиль на вторичном рынке без серьезной потери стоимости спустя длительное время, поэтому при выборе той или иной модели покупатели ориентируются именно на него.

Редакция Daily-Motor.Ru, взяв за основу информацию из статистических сводок, назвала 3 наиболее ликвидных модели, представленных на российском вторичном рынке в сегменте SUV. Как ни странно, среди них не оказалось ни одной европейской или китайской модели.

На первой строчке в этом ТОП-е располагается Mazda CX-5. Этот автомобиль, несмотря на сложную конструкцию двигателя, за десятилетие зарекомендовал себя как исключительно надежный, что не могло ни сказаться на его ликвидности. Первые экземпляры этой модели, попавшие на российский рынок, не только не потеряли в цене, но и за 10 лет эксплуатации стали дороже практически на 50%. Сейчас в среднем за CX-5 с АКПП 2011-2012 годов выпуска просят от 1 миллиона 400 тысяч рублей.

Toyota RAV4

Позицией ниже расположилась Toyota RAV4, демонстрирующая плюс-минус аналогичные показатели с точки зрения ликвидности по отношению к своему главному конкуренту (той же Mazda CX-5). Как и в случае с кроссовером из Хиросимы, RAV4 удалось существенно увеличить свою цену на вторичном рынке за счет доверительного отношения россиян к продукции марки Toyota, а также надежности самой модели.

Suzuki Jimny

Замыкает тройку автомобиль, входящий в сегмент SUV, но в отличие от большинства его представителей являющийся полноценным внедорожником – Suzuki Jimny. Компактный японский «рамник» остается уникальным предложением в своем классе на «вторичке», что позволяет ценам на него держаться на необычайно высоких отметках даже спустя многие годы после начала эксплуатации.

Впрочем, ликвидность этой модели обеспечивается не только этим фактом, но еще и общей надежностью автомобиля.