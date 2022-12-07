В Бразилии продают универсал Lada Laika SW: что о нем известно

В свое время Волжский автозавод продавал модели ВАЗ-2104 и ВАЗ-2105 экспортных рынках под разными названиями. В частности, в начале 90-х в южноамериканские рынки такие автомобили поставлялись под именем Lada Laika. Одна из этих машин появилась на популярном сайте объявлений Бразилии.

Автомобиль представляет собой универсал. Это подтверждает наличие в его названии литеры SW («station wagon»).

Машина сошла с конвейера в 1991 году. С тех пор она успела сменить четырех владельцев, накатав в общей сложности по дорогам Латинской Америки более 300 тысяч километров.

Столь внушительный пробег не мог не сказаться на технической стороне универсала. Автомобиль получил ряд кустарных доработок, а также обладает некоторыми неисправностями. Так, например, предыдущий владелец этой Lada Laika SW перекрасил ее кузов в матовую краску, но это не избавило ее от множества следов от ДТП и очагов ржавчины.

Как отмечается в объявлении, покупателю универсала придется поменять передние подшипники, восстановить задний дворник, а также устранить течь в радиаторе и установить плафон на фару.

В список доработок, которые в разные периоды времени владельцы этой Lada вносили в ее оснащение, вошли: более емкий аккумулятор и генератор фирмы Bosch, улучшенный стеклоочиститель и тормозная системы от модели Fiat Tempra. Кроме того, этой Laika SW перешили дверные карты – теперь они покрыты кожзамом.

Заявленная в объявлении цена автомобиля на момент публикации статьи составляет 13 тысяч 500 реалов (157 тысяч рублей), но еще несколько дней назад (судя по информации в объявлении) была равна 15 тысячам реалов (175 тысяч рублей).