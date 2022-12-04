У Lada Vesta NG будет упрощенная версия: производство уже началось

Компания «АвтоВАЗ» уже несколько месяцев занимается тем, что переводит свою флагманскую модель Lada Vesta из Ижевска на основную новую площадку в Тольятти. Параллельно с этим процессом «вазовцы» успевают работать над упрощением обновленной версии «Весты», получившей приставку NG.

Информацией об этом поделился паблик «Avtograd News». Инсайдер, ссылающийся на собственные источники, сообщает, что Vesta NG (по крайней мере на первых порах) будет комплектоваться только 90-сильными 8-клапанными моторами, которые сейчас делает «АвтоВАЗ». Речь идет об «атмосфернике» ВАЗ-11182 с максимальным крутящим моментом 143 Нм.

Сроки возвращения в линейку Vesta 16-клапанных двигателей источники пока не раскрывают, но ранее руководитель «АвтоВАЗа» Максим Соколов обещал расширить моторную гамму модели к маю 2023 года.

По новой информации, первые Vesta NG, оснащенные 8-клапанником, уже начали сходить с конвейера. К настоящему моменту завод собрал три экземпляра таких автомобилей. Каким будет оснащение этих машин и как будут называться комплектации – ничего неизвестно.

Вместе с тем, уже известно, что об автоматической трансмиссии в Vesta и других автомобилях Lada можно забыть. Их точно не будет по ходу 2023 года, что ранее также подтвердили на «АвтоВАЗе», однако антиблокировочная система тормозов и подушки безопасности в версии NG должны сохраниться.

Полноценное возобновление производства Lada Vesta «вазовцы» обещают провести весной 2023 года. До этого времени дилеры продают складские запасы Vesta, которые были собраны до марта этого года. Цены на такие автомобили в условиях дефицита бьют рекорды и в отдельных случаях отличаются от РРЦ в несколько раз.