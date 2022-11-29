Названы самые надежные автомобили, которые проедут более 300 тысяч км: ТОП-20

Американское издание «ISeeCars» известно тем, что периодически выпускает рейтинги наиболее надежных автомобилей с оглядкой на получаемую им информацию от сервисных компаний. В преддверии окончания 2022 года журналисты решили составить ТОП-20 самых беспроблемных машин, которые отлично зарекомендовали себя с точки зрения отсутствия поломок и способности преодолеть более 300 тысяч километров.

Новое исследование включало в себя анализ более 2 миллионов автомобилей, а также отсеивание моделей, у которых на долю экземпляров с пробегом более 200 тысяч миль (или 322 тысячи километров) приходится наибольшее число работающих машин на состоянию на конец 2022 года. В результате в двадцатку наиболее долговечных моделей вошли десять моделей компании Toyota, три Honda, а также по два Chevrolet, GMC и Ford плюс один Nissan.

На первой позиции в этом рейтинге расположилась Toyota Sequoia. За ней идет Toyota Land Cruiser, а тройку замыкает Chevrolet Suburban.

С третьего по десятое места выстроился строй, включащий в себя: Toyota Tundra, GMC Yukon XL, Toyota Prius, Chevrolet Tahoe, Honda Ridgeline, Toyota Avalon и Toyota Highlander Hybrid.

Вторая десятка оказалась состоящей из: Ford Expedition, Toyota 4Runner, Toyota Sienna, GMC Yukon, Honda Pilot, Honda Odyssey, Toyota Tacoma, Nissan Titan, Ford F-150 и Toyota Camry Hybrid.

В заключении своего исследования аналитики «iSeeCars» отметили, что указанные автомобили продемонстрировали способность проехать более 300 тысяч километров пробега, но даже эта цифра не является для них пределом, поскольку большинство из них продолжает активно эксплуатироваться.