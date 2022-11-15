Назван самый ненадежный автомобиль: им оказался седан Renault

Немецкая организация по техническому надзору TÜV опубликовала новое исследование, в ходе которого ей был определен самый ненадежный автомобиль за последний год. Им оказался седан компании Renault.

В ходе исследования специалисты рассмотрели информацию, собранную в ходе техосмотров в Германии в период с июля 2021 по июнь 2022 года. 69 процентов машин прошли проверку без замечаний, тогда как у 11% были обнаружены незначительные проблемы. Но были и те, кому в итоге запретили выезжать на дороги – таких насчитывалось 0,5% от общего количества машин, прошедших технический осмотр (всего их было 9 миллионов 600 тысяч единиц).

Лидером антирейтнга эксперты TÜV назвали седан Renault Logan, который на немецком рынке продается под маркой Dacia. Согласно статистике, 11,6% таких 4-дверок провалили процедуру техосмотра.

Помимо «Логана» в список самых ненадежных машин немцы включили Dacia Dokker, Volkswagen Sharan и Ford Galaxy.

Как известно, пройти технический осмотр в Германии считается крайне сложной задачей. Специалисты таких сервисов проверяют автомобиль в несколько стадий, успешное завершение каждой из которых маркируется специальной наклейкой на кузове машины. Если сотрудники технической станции обнаружат какую-либо неисправность, то попросят владельца ее устранить, после чего осмотр придется пройти заново.

Вместе со списком самых ненадежных автомобилей специалисты TÜV назвали и самые надежные. Ими, как ни странно, оказались исключительно модели местного автопрома: Mercedes-Benz B-класса, Mercedes-Benz GLC, Volkswagen Golf Plus, а также Audi Q3 и Volkswagen T-Roc.