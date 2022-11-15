Новейший кроссовер Chery Tiggo 9 впервые показали внутри

Официальный анонс самого большого кроссовера компании Chery, который, по слухам, может получить имя Tiggo 9, состоялся в прошлом году. С тех пор в Сети успели появиться как шпионские фотографии новинки, так и заводские снимки в динамике, но камуфляже. Тем не менее, как будет выглядеть внутренние убранство до сих пор не показывали. Однако теперь закрыт и этот пробел.

На новой серии фотографий в кадр попало сразу две версии нового кроссовера Chery, отличающиеся между собой рядом деталей.

Так, например, более дорогая модификация обладает логотипом Chery на решетке радиатора, который будет гореть параллельно с фарами.

Что касается интерьера модели, то в нем более дорогую версию отличает светлое световое оформление, а также отсутствие ручек открывания дверей, место которых заняли кнопки и электроприводы.

В каждом из исполнений Chery Tiggo 9 получит внутри проекцию на ветровое стекло, подрулевые лепестки переключения передач, а также сенсорные кнопки на рулевом колесе.

Второй ряд наиболее богатой версии сможет похвастать наличием отдельной панели управления климатической системой в салоне, а также системы подогрева сидений. Вместе с тем, для задних пассажиров предусмотрят солнцезащитные шторки, которые являются прерогативой премиальных моделей.

В основу Tiggo 9 должна лечь модульная платформа T2X. 2-рядные кроссоверы получат под капот 254-сильный мотор, работающий в связке с «роботом» и передним приводом. 7-местный вариант будет работать от того же двигателя, но агрегатированного полным приводом и роботизированной трансмиссией.