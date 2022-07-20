У кроссовера Chery Tiggo 9 будет премиальная версия: подробности

Первые слухи о скором расширении линейки компании Chery новым кроссовером, который получит статус флагмана марки, появились еще в конце прошлого года. Тогда сообщалось, что автомобиль станет конкурентом большого вседорожника Geely Xingyue L (он же KX11 или Monjaro). Впрочем, недавно о проекте была раскрыта новая информация, согласно которой у Tiggo 9 будет не только простая модификация, но и премиальный вариант, который позиционируют как конкурента BMW и Audi.

В чем между ними будет заключаться разница?

Обычный Tiggo 9 пока тестируется под кодовым обозначением T26. Вместе с ним недавно на испытаниях засветилась и более дорогая версия, которая проходит под отдельным индексом T26J. В основе обоих кроссоверов лежит новая модульная платформа T2X, которая пока не применяется при создании автомобилей Chery.

Простой и премиальный варианты Tiggo 9, если верить сведениям китайских СМИ, будут отличаться компоновкой салонов. Если первый предложат как в 5, 6- 7-местных версиях, то более дорогой – только с пятью посадочными местами. Колесная база машин будет одинаковой (2800 мм), однако длина окажется разной – 4780 против 4810 мм.

Что по технике?

Различия ожидаются и в технической части. Для модели T26 (обычный Tiggo 9) заявлены 1,6- и 2-литровые турбированные моторы, агрегатированные исключительно семискоростным «роботом» DCT. Вместе с тем, T26J (премиальный Tiggo 9) должен получить под капот 2-литровый «наддувный» мотор, сочетающийся с 8-диапазонным «автоматом». Эта связка является полностью новой для компании.

Когда оба выйдут в продажу и сколько будут стоить?

Предполагается, что продажи Tiggo 9 стартуют весной 2023 года, правда пока нет точных сведений о том, идет речь о простой или премиальной версии кроссовера.

Что касается порядка цен, то он, естественно, еще не оглашен. Впрочем, «поднебесные» СМИ утверждают, что просить за «Тигго 9» будут не меньше 130 тысяч юаней. По нынешним меркам в пересчете на российскую валюту это совсем немного – всего 1 миллион 50 тысяч рублей по текущему курсу. Примерно столько же с учетом госпрограмм сейчас у нас просят за Lada Vesta.