Новый большой кроссовер Chery Tiggo 9 впервые показали на официальных фото

Самый большой кроссовер компании Chery, который, по слухам, получит имя Tiggo 9, был анонсирован еще год назад, но никаких подробностей о нем с тех пор не было. Впрочем, периодически в Сеть утекали шпионские фотографии сильно закамуфлированных прототипов этой модели, на которых понять как будет выглядеть автомобиль было непросто.

Но теперь, похоже, печать молчания снята, и в Chery впервые заговорили о «Тигго 9» официально. Более того, компания опубликовала первые фотографии такого кроссовера.

Разумеется, автомобиль по-прежнему облачен в плотную маскировку, однако уже не такую плотную, как ранее. Сквозь нее можно рассмотреть некоторые особенности дизайна модели, включая крупную решетку радиатора с вертикальными ламелями, массивные воздухозаборники спереди и скрытые в кузове дверные ручки. Задние фонари кроссовера будут выполнены в виде единого блока, проходящего через всю корму автомобиля.

Как будет выглядеть салон Tiggo 9 хоть и частично, но показали. На единственной фотографии интерьера заметно только рулевое колесо с кнопками и черными глянцевыми вставками, а также слитые в общий кластер экраны цифровой комбинации приборов и мультимедийной системы.

В качестве платформы для новой модели Chery выступит модульная архитектура T2X. С точки зрения габаритов Tiggo 9 должен оказаться немного крупнее Tiggo 8 Pro. Его длина составит 4780 мм против 4720 мм у последнего, а размер колесной базы будет равен 2800 мм против 2700 мм соответственно.

Линейка двигателей самого большого кроссовера «Чери» должна включить в себя два «наддувных» мотора рабочим объемом 1,6- и 2-литра. Связку обоим составит 7-скоростной «робот». Привод можно будет выбрать как передний, так и полный.

В продажу новый Chery Tiggo 9 поступит не раньше весны 2023 года. Появится ли он в России пока неизвестно.