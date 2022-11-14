Названы самые экономичные автомобили и наоборот

Потребление топлива – неотъемлемая часть эксплуатации любого автомобиля, которая сказывается на кошельке владельца. Аналитики американской фирмы Zutobi решили выяснить, какие модели являются самыми недорогими с точки зрения расходов на горючее. Расчет велся в местной валюте (доллары).

Самые экономичные

В списке наиболее экономных моделей в плане расхода топлива оказался Honda Fit (2018 год, 1,5 л, АКПП). Средние затраты на заправку этого компакт-кара в год в США составляют 3 тысячи 817 долларов или 231 тысяча рублей.

На второй строчке по этому показателю расположился Hyundai Accent 2022 года выпуска с 1,6-литровым мотором и «автоматом». За год американцы в среднем потратят на его заправку 3 тысячи 819 долларов (231 тысяча 200 рублей).

Тройку замкнул Toyota Yaris 2020 года выпуска с полуторалитровым двигателем и «механикой». Для того, чтобы заправлять уже снятый с производства автомобиль, его владелец в среднем тратит 3 тысячи 944 доллара (240 тысяч 500 рублей).

Самые неэкономичные

Наиболее «прожорливым» автомобилем американцы назвали собственный Ford F-150 Raptor 2022 года с 3,5-литровым двигателем и АКПП. Бензин для этой модели в год обойдется в сумму около 5 тысяч 853 долларов (358 тысяч рублей).

За ним расположился «японец» Toyota 4Runner 2022 c 4-литровым двигателем и «автоматом». Для того, чтобы эксплуатировать его, за год владельцу такого автомобиля придется выложить на АЗС в среднем 5 тысяч 344 доллара (322 тысячи 500 рублей).

Третьим в этом ТОП-е оказался пикап GMC Sierra (2022), комплектуемый 5,3-литровым мотором и АКПП. Легкий пикап вынет из кармана своего владельца с точки зрения затрат на топливо порядка 5 тысяч 216 долларов или (314 тысяч 500 рублей).