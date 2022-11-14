Названы автомобили, которые обесцениваются за 5 лет сильнее остальных

Ликвидность – один из главных факторов, на который стоит ориентироваться при покупке машины, если есть намерение в будущем продать ее и вернуть как можно больше собственных средств. Но существует ряд моделей, владея которыми сделать это вряд ли получится. К такому выводу пришли аналитики портала «iSeeCars», рассмотрев в общей сложности в США 3 миллиона сделок.

По подсчетам журналистов, в среднем по стране 5-летний автомобиль теряет в цене около трети от первоначальной стоимости (33,3%). Однако есть целый список моделей, который демонстрирует потерю около половины от своего начального прайса. О них и пойдет речь.

Так, например, по информации обозревателей, владельцы 5-летних BMW 7-Series при перепродаже своей машины теряют около 56,6% от ее стартовой цены в автосалоне. В среднем это около 62 тысяч долларов.

На второй строчке по этому показателю находится Maserati Ghibli с результатом в 56,3%, а тройку замыкает Jaguar XF (54%).

В ТОП-10 самых неликвидных автомобилей также вошли: Mercedes-Benz S-Class – потеря около 51,9% от первоначальной стоимости, Audi A6 – теряющий 51,5% от стартовой цены, а также Volvo S90 и Ford Expedition – 51,4 и 50,7% снижения цен за 5 лет эксплуатации соответственно.

Вместе с тем, аналитиками были перечислены и 3-летние автомобили, которые стоят дороже новых, что для последних лет является нонсенсом. В этот список вошли: Porsche 911, Toyota RAV4 Hybrid, Jeep Wrangler Unlimited и Porsche 718 Cayman.