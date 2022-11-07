Блогер из Китая разобрал кроссоверы Haval и Changan, назвав все их минусы

«Поднебесный» автопром развивается семимильными шагами. Еще несколько лет назад многие покупатели вряд ли бы обратили внимание на новые кроссоверы из Китая, тогда как сейчас их покупают большими партиями в том числе и России. Но насколько хороши современные разработки китайских концернов? В этом решил разобраться блогер с YouTube-канала «Dongchedi».

В качестве отправной точки им были взяты два популярных в стране вседорожника – Haval H6 и Changan CS75 Plus. Обе модели являются массовым продуктом, стоят примерно 115-123 тысячи юаней (порядка миллиона рублей), а также оснащены полуторалитровыми «наддувными» моторами.

Первое, с чего начал блогер, так это со снятия бамперов машин и проверки прочности их усилителей. Авторы канала сразу заметили, что у Haval H6 установлена дополнительная балка для защиты пешеходов, а усилитель переднего бампера куда шире, чем у Changan, покрывая 74 процента ширины кузова против 61%.

При этом задние усилители у обоих участников проверки оказались некачественными. В случае с Changan сталь настолько тонка, что согнуть усилитель можно всего лишь при нагрузке в 91 кг.

Что касается усилителя на Haval, то он способен выдержать нагрузку в 1292 килограмма, однако у «шестерки» обнаружился собственный недостаток – датчик ключа расположен под задним бампером, поэтому любой удар в эту часть приведет к тому, что машина перестанет заводиться.

Проверка качества лакокрасочного покрытия обеих моделей раскрыла еще один их минус – неравномерный окрас кузова. У Changan CS75 Plus между бортами была зафиксирована почти полукратная разница, а у Haval H6 примерно в 19 микрон.

Видео: YouTube-канал Autochina24

Не понравилось блогеру и то, как проложена в кроссовере Changan проводка, а также качество шумоизоляции этой модели. Вместе с тем, у Haval таких проблем нет, ни с точки зрения прокладки жгутов, ни шумоизоляции.

В конечном счете уверенная победа в сравнении двух кроссоверов досталась Haval H6, который почти не отличается от Changan CS75 Plus с точки зрения цены (разница всего в 8 тысяч юаней или 70 тысяч рублей).

То же самое, по всей видимости, думают и китайские покупатели, которые голосуют за H6 юанем. В КНР эта модель уже на протяжении почти девяти лет остается самым популярным представителем сегмента SUV.