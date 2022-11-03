ТОП-10 самых популярных кроссоверов и внедорожников в России – результаты удивят

Несмотря на то, что российские автопроизводители постепенно решают проблемы с замещением импортных деталей на своих внедорожниках, им пока не по зубам тягаться за покупательский спрос с китайскими компаниями. Это подтверждает Ассоциация европейского бизнеса, а также аналитическое издание «Автостат».

Агенство опубликовало рейтинг самых востребованных моделей в России по итогам октября 2022 года в сегменте кроссоверов и внедорожников. Согласно нему, по крайней мере первая позиция в списке самых популярных SUV в стране принадлежит китайской модели.

Первая строчка досталась компактному кроссоверу Haval Jolion с результатом в 3 тысячи 49 реализованных машин в октябре (+124,7%). За ним расположилась отечественная Lada Niva Travel – ее приобрели за второй месяц осени 2022 года в количестве 2 тысячи 229 штук (+35,3%).

Тройку замкнул еще один представитель отечественного автопрома – Lada Niva Travel (2 тысячи 229 единиц; +35,3%). Chery Tiggo 7 Pro стал четвертым с результатом в 2 тысячи 134 реализованные машины (+2,1%), а пятым – Geely Coolray (1 тысячам 394 продажи; +10,5%).

Вторая половина этого ТОП-а в большинстве своем также состоит из китайских моделей. С шестой по десятую позицию расположились: Chery Tiggo 4 – 1 тысяча 29 продажи (-41,4%), Geely Atlas Pro – 619 реализованных машин (+46%), Hyundai Creta (582 единицы; -87,3%), «УАЗ Патриот» (577 штук; -62,8%) и, наконец, Haval F7 (564 автомобиля; -53,8%).